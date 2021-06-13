С 4 по 11 июня розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 копеек за литр.

Этом свидетельствут данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", которые приводит сайт enkorr.com.ua.

За указанный период автогаз в сети AMIC подешевел на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети KLO - на 20 коп./л, до 16,19 грн/л.

Сеть "Авантаж 7" за неделю снизила цены в среднем на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. При этом в Киеве ценник установился на уровне 14,65, что является минимальной розничной ценой на столичном рынке.

Такие сети, как "БРСМ-Нафта", Shell, Motto, "Кворум", Mango и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л.

Средняя стоимость сжиженного газа по Украине 4 июня составила 15,66 грн/л (-3 коп./л за неделю).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 по 11 июня. Фото: Консалтинговая группы "А-95"

Ранее "Страна" писала о том, перекроет ли Беларусь бензиновый кран для Украины и что будет с ценами на АЗС.

Напомним, в мае украинское правительство ввело государственное регулирование наценок на топливо - не более 7 гривен на литр дизеля и 5 гривен на бензин.

Также, согласно решению Кабмина от 29 апреля, заправщики должны будут подавать экономическое обоснование подорожания в Госпотребслужбу не менее чем за 20 дней, чтобы повысить ценник более чем на 1% (то есть, примерно на 27-30 копеек).