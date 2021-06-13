В Москве разыграют машины стоимостью примерно миллион рублей среди людей, которые впервые получат дозу вакцины от COVID-19. Вслед за столицей о вакцинной лотерее объявили и власти Подмосковья: они планируют разыграть трехкомнатную квартиру.

Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев.

По словам Собянина, в столице России уже работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку. Однако теперь мэрия запускает дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет.

"С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от Covid-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие", - заявил мэр.

Информацию о результатах розыгрышей будут объявлять по средам начиная с 23 июня в эфире телеканала "Москва 24", а средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых банки и "Роснефть".

Собянин добавил, что в мае прошлого года он тоже привился. А два дня назад ему еще раз ввели первый компонент "Спутника V".

В то же время глава Подмосковья Андрей Воробьев объявил о старте отдельной акции для обитателей региона, которые решили вакцинироваться от коронавируса. Один из участников розыгрыша может стать обладателем квартиры.

"Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Главный приз - трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в ЖК "Новая пролетарка", который расположен в Серпухове", - говорится в сообщении.

Победитель будет объявлен 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале "360" методом жеребьевки. Он получит СМС-уведомление на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации.

Как ранее писала "Страна", 12 июня замдиректора российского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов предупредил президента РФ Владимира Путина о возможном появлении "московских" штаммов коронавируса. Поэтому в России и усилили агиткампанию за вакцинацию.

Также в период с 7 по 13 июня оперативный штаб РФ доложил о 82 250 зараженных коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей количество инфицирований выросло приблизительно на 30%.