Количество зараженных коронавирусом россиян за прошедшую неделю возросло приблизительно на 30%.

Такие данные приводит ТАСС.

В период с 7 по 13 июня оперативный штаб РФ доложил о 82 250 зараженных. А в период с 31 мая по 6 июня показатель был на уровне 62 995 человек. Таким образом, прирост инфицированных составил 30,6%.

Предыдущий рекорд по количеству недельных заражений регистрировали еще зимой, в период с 15 по 21 февраля.

Всего за прошлую неделю в России выздоровели 64 889 человек. Это максимум, который фиксировали с начала апреля. Неделю назад показатель был на уровне 58 567 человек.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводятся нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для работников. Тем, кто продолжит работу, рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.

За прошедшие сутки в Москве был выявлен 6 701 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с конца прошлого года, когда было зафиксировано 7 480 больных.