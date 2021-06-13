Страны "Большой семерки" договорились пожертвовать миллиард доз вакцин против COVID-19 в течение следующего года. Также G7 будет сотрудничать с частным сектором, "Большой двадцаткой" и другими странами для увеличения вклада в борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на недоработанный проект коммюнике.

"Обязательства, по которым мы договорились на последней встрече в феврале 2021 года, и здесь, в заливе Карбис (в Великобритании - Ред.), предусматривают один миллиард доз в течение следующего года. Мы будем сотрудничать с частным сектором, G20 и другими странами, чтобы увеличить этот вклад в течение следующих месяцев ", - говорится в сообщении.

Проект соглашения был в основном доработан дипломатами, которые трудились до поздней ночи в субботу, чтобы согласовать большую часть текста. Но они отметили, что проект может изменяться в частностях в течение ближайших нескольких часов.

По словам дипломатического источника, разногласий по коммюнике, которое сейчас проходит окончательную редакцию, было немного, хотя Япония добивалась более жесткой позиции в отношении Китая.

В проекте "Большой семерки" указано, что жертвовать будут вакцины, производенный в этих странах, причем по меньшей мере 700 миллионов доз экспортируются или будут экспортированы в этом году. Из них около 50% предназначены для стран, не входящих в "Большую семерку".

Группа заявила, что "обязуется продолжать экспортировать вакцины в значительных пропорциях и способствовать добровольному лицензированию и неприбыльному мировому производству, которое к этому времени составляло 95% от поставок COVAX".

Кроме этого, было разработано партнерство ACT-Accelerator для ускорения проектирования, производства и распределения вакцин.

"Мы поддерживаем дискуссии о продлении мандата ACT-A до 2022 года, отмечая запланированный всесторонний обзор с целью оптимизации его эффективности и подотчетности", - говорится в документе.

Учреждение COVAX при поддержке ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации имеет целью обеспечить 2 миллиарда доз вакцин для стран с низким уровнем дохода до конца 2021 года.

Напомним, 11-12 июня на юго-западе Англии прошел саммит лидеров стран "Большой семерки". Представители стран обсудили восстановление экономики после пандемии коронавируса, геополитические вызовы, торговлю, развитие, а также проблемы с Китаем и Россией.

Также в ходе саммита генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о возможном варианте лабораторной утечки COVID-19.