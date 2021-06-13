Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне в американском штате Техас. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова подписала договор на аренду помещения, где будет находиться новое дипломатическое учреждение.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию генерального консульства Украины в городе Хьюстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала договор на аренду помещения, где официально будет находиться новое зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США", - говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что на юге Америки проживает активное украинское сообщество, а также там есть большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства.

По данным МИД, сейчас в США работают три генконсульства Украины: в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго. Хьюстонское станет четвертым по счету.

Как писала "Страна", год назад в американском городе Филадельфия открылось почетное консульство Украины. Консулом стала общественный деятель, профессиональный юрист, член совета директоров организации "Разом" и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Кроме этого, Украина планирует открыть до конца текущего года генеральное консульство в польском городе Вроцлав.