В Украине цена на газ значительно увеличится для потребителей, если Россия решит прервать транзит через нашу страну голубого топлива.

Об этом рассказала советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - сообщила Зеркаль.

По ее словам, если этой зимой прервется транзит газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - уточнила советник.

Напомним, 10 июня "Страна" разобралась в том, почему инфляция в Украине идет на рекорд и что будет с ценами дальше.

Также мы писали о том, что за год платежки украинцев увеличились почти на 60%, а тарифы поднялись на 35%.