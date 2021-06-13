Российский хоккеист Даниил Ямщиков получил ножевое ранение и был госпитализирован в ходе конфликта на Цветном бульваре у ресторана "Тануки" в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"Около 02:42 в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении на Цветном бульваре. Полицейские, прибыв на место, установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту. Пострадавший госпитализирован", - рассказал представитель Главного управления МВД.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника - 26-летнего мужчину. На данный момент проводится проверка. Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Даниил Ямщиков - 23-летний хоккеист региональной общественной организации федерации хоккея Москвы, выступающий за команду "Метеор". В ней спортсмен провел 26 игр без единого забитого гола.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 8 июня на Печерске произошел дорожный конфликт между водителями эвакуатора и автомобиля Lexus. В результате мужчина, который был за рулем иномарки, нанес оппоненту ножевое ранение и уехал.

Также мы писали, что 5 июня на востоке Китая мужчина с ножом напал на людей на улице. В результате пятеро человек погибли, еще пятнадцать получили ранения.



