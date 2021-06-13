Инженеры Американского космического агентства NASA, которое ранее объявило о старте двух миссий на Венеру, впервые полностью собрали сверхтяжелую ракету, на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну. Агентство впервые опубликовало ее снимки.

Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 13 июня.

Специалисты Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска - Ред.) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента суперракеты.

Как сообщили журналисты, запустить эту ракету в первый полет NASA планирует уже в этом году. В ходе полета, названного "миссия "Артемида-1", ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион".

"Астронавтов, правда, в нем не будет: NASA хочет вначале испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту", - добавили в ВВС.

Отметим, что супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной (высотой) 54 метра каждый. Твердотопливные ускорители будут разгонять ракету в начальной фазе полета, в его первые две минуты.

Фото: nasa.gov

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года. При этом глава "Роскосмоса" упомянул, что действия американской стороны существенно затрудняют сотрудничество.

Также напомним, что в NASA подписали договор об отправке первого космического туриста на МКС. Полет под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не ранее января 2022 года.