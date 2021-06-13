В столице Мексики правоохранители обнаружили останки 17 человек в доме у бывшего мясника, которого подозревают в серии убийств.

Об этом сообщает ABC News.

По информации СМИ, раскопки проводились с 17 мая – тогда правоохранители вскрыли полы и начали расчищать территорию придомового участка. Сейчас они не исключают, что будут обнаружены новые жертвы. Удостоверения личности и другие вещи людей, которые исчезли много лет назад, были найдены в заваленном хламом доме.

Общее количество фрагментов, которое удалось найти под бетонным полом здания – 3 787. Это, по версии следствия, говорит и возможном расчленение тел на мелкие части.

Сейчас власти не разглашают данные о 72-летнем подозреваемом. Известно лишь, что его называют Андрес. Он был пойман после убийства последней жертвы – 34-летней жены командира полиции, с которым был знаком лично.

Полицейский проследил по камерам, что его супруга зашла в дом бывшего мясника, но назад на улицу уже не вышла. Когда туда прибыла полиция, внутри обнаружили ее изрубленное тело. Также правоохранители нашли одежду, документы, аудио-видео записи и 91 фотографию, которая, возможно, поможет установить личности погибших.

Ранее "Страна" сообщала, что суд разрешил известному 70-летнему скопинскому маньяку Виктору Мохову, который отсидел 17 лет за похищение и многолетнее истязание двух девочек, посещать рестораны и бары, а также общаться с представителями СМИ. Также преступника обязали чаще отмечаться в полиции.