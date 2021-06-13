В ночь на воскресенье, 13 июня, украинские власти вернули из Беларуси уже пятого пациента, который застрял там из-за запретов полетов в эту страну. Однако помощи в возвращении из республики ожидает еще один человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, обратившихся за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга народа", - написал в соцсети министр.

Он также добавил, что еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.

Помимо этого, Кулеба заявил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем гражданки Людмилы Ивановой. Кулеба поблагодарил за сотрудничество посольство Украины в Беларуси.

"Недавно на одном из эфиров "Право на власть" ко мне обратилась Людмила из Черкасс. Женщина была в отчаянии. Ее мужу требовалась помощь МИД. Он находился в Минске после операции по пересадке почки", - рассказал историю Ивановой Кулеба.

Однако, по словам министра, украинский пациент не знал, как вернуться домой.

"На тот момент мы уже помогли нескольким гражданам в такой ситуации и я пообещал Людмиле, что Украина не бросит ее родного человека на произвол судьбы", - добавил он.

Скриншот: facebook.com/dmytro.kuleba

Ранее "Страна" сообщала, что кроме Украины страны Евросоюза официально закрыли небо для авиакомпаний из Беларуси. В свою очередь, Кулеба заявил, что украинская власть приняла такое решение без всяких колебаний.

Также напомним, что 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого по отношению к Беларуси и начали вводить разные санкции.