Перед встречей с лидером США Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил, что лидерам стран нужно восстановить личные контакты.

Об этом со ссылкой на свежее интервью Путина сообщает "РИА Новости" в воскресенье, 13 июня.

В частности, Путин заявил, что необходимо возобновить личные отношения, наладить прямой диалог, создать механизмы взаимодействия.

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, – такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять", – сказал Путин в интервью на медиаплатформе "Смотрим".

Однако больших надежд глава Кремля на переговоры не возлагает.

"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", - сказал Путин.

В свою очередь, США намерены дать Путину "жесткий сигнал" во время переговоров в Женеве. Помимо этого, президент США сейчас проводит встречи с союзниками, чтобы кроме прочего продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

Напомним, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимир Путина пройдут в Женеве 16 июня на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Помимо этого, президента США Джо Байдена ко встрече с лидером РФ Владимиром Путиным готовил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступающий за возвращение к сдерживанию Москвы, как во времена холодной войны.