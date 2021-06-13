Американская компания McDonald's заявила, что подверглась хакерской атаке, в результате чего были похищены данные ее клиентов на рынках США, Южной Кореи и Тайваня.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, сеть ресторанов быстрого питания уже наняла консультантов для расследования происшествия. А сам несанкционированный доступ к данным компании был прекращен только через неделю после того, как его обнаружили.

В результате взлома была раскрыта часть контактной информации сотрудников и франчайзеров из США. Также злоумышленники получили доступ к информации о ресторанах: о количестве посадочных мест и площади игровых зон.

В компании поспешили заверить, что данные клиентов в США не были похищены, а украденные сведения о сотрудниках якобы не были конфиденциальными или личными. В то же время в Азии хакеры похитили электронные адреса, номера телефонов и адреса доставки клиентов в Южной Корее и Тайване.

В McDonald's заявили, что количество взломанных файлов небольшое.

На днях "Страна" сообщала, что крупнейший мировой издатель видеоигр, американская компания Electronic Arts стала жертвой хакерской атаки. Киберпреступникам удалось похитить 780 гигабайт данных, в том числе исходный код движка Frostbite, который используется в играх FIFA, Madden NFL и Battlefield.

А в мае хакерская группировка Dark Side остановила работу крупнейшего трубопровода в США Colonial Pipeline. Мы писали о том, как хакеры обрушили рынок топлива в США и при чем тут Россия.