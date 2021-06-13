Ученые из австралийского университета Нового Южного Уэльса обнаружили в Индийском океане новую популяцию вымирающих синих карликовых китов благодаря их песням.

Об этом говорится на сайте университета.

Ученые обнаружили присутствие китов, изучая данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Гидрофоны этой организации следят за потенциальными подводными испытаниями ядерного оружия. Благодаря им удалось обнаружить на записи песни карликовых синих китов.

Эти песни представляют собой мощные звуковые сигналы. Исследовав их частоту, темп и структуру, ученые выяснили, что такие звуки не издает ни одна из уже известных групп китов.

Правда, увидеть самих "певцов" пока не удалось. Если визуальные наблюдения подтвердят наличие популяции, то она станет пятой в Индийском океане.

"Мы не знаем число китов в этой группе, но подозреваем, что их много. Мы слышим огромное количество звуков", - сказал старший автор исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса Трейси Роджерс.

Карликовые синие киты являются наименьшими представителями в семействе синих китов. В длину они могут достигать 24 метров, а их песни слышны на расстоянии до 500 километров.

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