В воскресенье, 13 июня, Запорожская АЭС решила отключить от энергосистемы четвертый энергоблок и вывести его в холодный резерв.

Об этом говорится на сайте станции.

"В 6:02 утра, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №4 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв", - говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент рабочими в Запорожской АЭС остаются три энергоблока. Их суммарная мощность составляет 2890 МВт. На энергоблоке №5 идут 44-е сутки планового ремонта, а на энергоблоке №6 – капитальный ремонт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в тексте сообщения.

Ранее "Страна" писала, что на Запорожской АЭС отключили шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт. На станции заверили, что показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние, находятся в пределах нормы.

Также мы сообщали, что на Ровенской АЭС после четырехмесячного ремонта включили в сеть 4-й энергоблок.