Утром в воскресенье, 13 июня, в Ивано-Франковской области спасатели обнаружили тело ребенка, который вечером накануне упал в реку Черемош в районе села Тюдов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе, поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)", - заявили в пресс-центре службы.

К поискам были привлечены 26 человек личного состава, пять единиц техники и два плавсредства, а также работники полиции и местное население.

Со слов очевидцев было установлено, что на реке Черемош находились трое детей, один из которых, мальчик 12-ти лет, поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

"В 07:30 местным населением было обнаружено тело ребенка у правого берега р. Черемош в с. Тюдов на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия", - добавили спасатели.

По состоянию на 08:10 тело ребенка было поднято на берег реки и передано правоохранителям.

Скриншот: facebook.com/MNSIFR

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