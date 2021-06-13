В китайском городе Шиянь провинции Хубэй произошел взрыв природного газа, из-за чего погибли минимум 11 человек. Госпитализировать пришлось 144 пострадавших.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передают "РИА Новости".

Взрыв произошел около 06:30 (01:30 по Киеву) на территории жилого комплекса в районе Чжаньвань, где находится большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила почти полсотни киосков.

По информации журналистов, на момент взрыва рынок уже работал, поэтому на его территории было довольно большое количество людей. Спасатели сумели вытащить из-под завалов 144 человека. Все они были госпитализированы. Из них 37 пострадавших в критическом состоянии, есть 11 погибших.

Взрыв на рынке в Китае. Фото: РИА-Новости

Ранее "Страна" писала, что в городском округе Аньцин провинции Аньхой на востоке Китая мужчина с ножом напал на людей на улице. В результате пятеро человек погибли, еще пятнадцать получили ранения.

Также "Страна" сообщала, что в Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом. Больной находится в стабильном состоянии, контактировавшие с ним помещены под медицинское наблюдение.