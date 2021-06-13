На месте трагедии работают спецслужбы. Фото: t.me/rian_ru

В китайском городе Шиянь провинции Хубэй произошел взрыв природного газа, из-за чего погибли минимум 11 человек. Госпитализировать пришлось 144 пострадавших.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передают "РИА Новости".

Взрыв произошел около 06:30 (01:30 по Киеву) на территории жилого комплекса в районе Чжаньвань, где находится большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила почти полсотни киосков.

Скриншот: t.me/rian_ru

По информации журналистов, на момент взрыва рынок уже работал, поэтому на его территории было довольно большое количество людей. Спасатели сумели вытащить из-под завалов 144 человека. Все они были госпитализированы. Из них 37 пострадавших в критическом состоянии, есть 11 погибших.

Взрыв на рынке в Китае. Фото: РИА-Новости

Взрыв на рынке в Китае. Фото: РИА-Новости

Взрыв на рынке в Китае. Фото: РИА-Новости

Взрыв на рынке в Китае. Фото: РИА-Новости

Ранее "Страна" писала, что в городском округе Аньцин провинции Аньхой на востоке Китая мужчина с ножом напал на людей на улице. В результате пятеро человек погибли, еще пятнадцать получили ранения.

Также "Страна" сообщала, что в Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом. Больной находится в стабильном состоянии, контактировавшие с ним помещены под медицинское наблюдение.

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