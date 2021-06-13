На саммите "Большой семерки", который стартовал в минувшую пятницу в Великобритании, президент США Джо Байден нарушил королевский протокол.

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, по протоколу последними на мероприятие должны являться члены королевский семьи. Однако Байден с женой Джилл прибыли на пять минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.

Как говорится в материале, обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на вообще на любое официальное мероприятие.

Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Отметим, что Джо Байден впервые встретился с королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.

Фото: instagram.com/britroyal_rus

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите G7 обсудили версию лабораторной утечки Covid-19 и призвали Пекин "повысить прозрачность". В свою очередь, Китай отрицает любые предположения о том, что пандемия могла быть спровоцирована утечкой искусственного вируса из научно-исследовательской лаборатории высшего уровня безопасности.

Также напомним, что у работающего на саммите G7 офицера полиции положительный тест на Covid-19. В данный момент инфицированный офицер находится на судне, которое арендовали для размещения правоохранителей, работающих на саммите G7.