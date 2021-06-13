В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий. На протяжении дня будет сильный ветер и прокатятся грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на протяжении дня в центральных, южных и части восточных областей ожидаются грозы, град и шквалы. На западной Украине сегодня будет сильный ветер с грозами.

"Днем 13 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с. В западных и юго-западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, что из-за ухудшения погоды объявлен II уровень опасности – желтый.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что циклон, который в течение недели вызывал в большинстве областей преимущественно дождливую погоду с грозами в выходные начнет терять свою силу. Некоторые регионы немного отдохнут от дождя.

Также мы подробно рассказывали, что в течение ближайших дней в Украине продолжатся дожди, местами - град и шквалы. В воскресенье в западных областях ожидаются ливни и похолодание. В то же время на большинстве территорий страны будет до 27 градусов тепла.