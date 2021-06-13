За прошедшие сутки, 12 июня, 34 870 человек были привиты против Covid-19 в Украине. Для сравнения, в пятницу вакцинировались от коронавируса 57 440 человек. Таким образом. разница с выходным днем составила более 20 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

В то же время, по состоянию на 13 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 683 456 жителей нашей страны.

В течение прошедших суток работали:

257 мобильных бригад,

370 пунктов прививки.

"С начала прививочной кампании привиты 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу - 1 459 374 жителя, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 236 906 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 696 280 прививок", - привели статистику в Минздраве.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились меньше 900 человек. А 12 июня показатели были почти в полтора раза выше: 1274 заражения.

Как сообщала "Страна", на этих выходных в Украине должны открыться более 50 центров вакцинации от Covid-19. Прививки смогут получить все те, кто зарегистрировался в листе ожидания приложения "Дия" или в контакт-центре МЗ.