В Сирии, где на днях на мине подорвался броневик России, в городе Африн (провинция Алеппо) обстреляли больницу. В результате инцидента погибли не менее 18 человек.

Об этом сообщает издание CNN Türk в воскресенье, 13 июня.

"Ракетно-артиллерийский огонь обрушился на травмпункт больницы. В результате обстрела погибли 13 мирных жителей и 27 получили ранения", - рассказали в материале.

Издание добавило, что число погибших в Африне может расти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

В то же время, по данным издания The Guardian, в больнице погибли 18 человек, среди которых врач, еще трое работников больницы, две женщины и двое детей. Издание также сообщает, что в больнице погиб и командир повстанцев.

По предварительной информации, обстрел велся из района Телль-Рифат, который находится под контролем сил режима Башара Асада.

Ранее "Страна" сообщала, что во время атаки беспилотников на танкер у берегов Сирии погибли три человека. При этом Дамаск предполагает, что это могла быть атака беспилотников Израиля.

Также напомним, что в январе Израиль нанес самый мощный авиаудар по Сирии за 10 лет. В ходе воздушной атаки погибло не менее 57 сирийских военнослужащих и иранских бойцов.