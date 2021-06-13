Вашингтон на предстоящей встрече президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина намерен послать российскому лидеру "жесткий сигнал".

Об этом сообщает телеканал NBC.

Как передает средство массовой инвформации, саммит в Женеве пройдет в двух форматах: "более широком и более узком". Однако неизвестно, будет ли встреча президентов один на один без помощников и советников.

При этом в материале сказано, что Байден должен передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".

Помимо этого, президент США сейчас проводит встречи с союзниками, чтобы кроме прочего продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

Как пишет NBC, американский президент намерен обсудить с Путиным кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.

Также в ходе встречи лидер США планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.

Напомним, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимир Путина пройдут в Женеве 16 июня на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Как сообщала "Страна", президента США Джо Байдена ко встрече с лидером РФ Владимиром Путиным готовил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступающий за возвращение к сдерживанию Москвы, как во времена холодной войны.