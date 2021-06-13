За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 857 человек. Для сравнения, 12 июня показатели были почти в полтора раза выше: 1274 заражения.

Свежие данные опубликовал в Фейсбуке Минздрав.

Среди выявленных инфицированных 37 детей и 17 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 684 человека;

летальных случаев - 33;

выздоровели - 1652 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 17 138 человек;

методом ИФА - 4 226 человек;

экспресс-тестами - 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

заразились - 2 223558 человек;

выздоровели - 2 127337 человек;

летальных случаев - 51 679;

проведено ПЦР-тестов - 10 504 548.

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым по состоянию на вчерашнее утро в Украине подтвердились 1 274 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в Минздраве рассказали, что за сутки были вакцинированы 35 680 человек.

Также мы писали, что почти каждый четвертый больной с коронавирусом жалуется на заложенные уши. В частности, остаточные проявления этого симптома при постковидном синдроме в 1,5-2% случаев могут наблюдаться в течение нескольких недель после выздоровления.