За сутки коронавирусом в Украине заразились меньше 900 человек. Данные к 13 июня
За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 857 человек. Для сравнения, 12 июня показатели были почти в полтора раза выше: 1274 заражения.
Свежие данные опубликовал в Фейсбуке Минздрав.
Среди выявленных инфицированных 37 детей и 17 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 684 человека;
- летальных случаев - 33;
- выздоровели - 1652 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 17 138 человек;
- методом ИФА - 4 226 человек;
- экспресс-тестами - 9 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заразились - 2 223558 человек;
- выздоровели - 2 127337 человек;
- летальных случаев - 51 679;
- проведено ПЦР-тестов - 10 504 548.
Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым по состоянию на вчерашнее утро в Украине подтвердились 1 274 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, в Минздраве рассказали, что за сутки были вакцинированы 35 680 человек.
Также мы писали, что почти каждый четвертый больной с коронавирусом жалуется на заложенные уши. В частности, остаточные проявления этого симптома при постковидном синдроме в 1,5-2% случаев могут наблюдаться в течение нескольких недель после выздоровления.