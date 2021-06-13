В 2016 году муж чернокожей американки Кимберли Холмс-Айверсон трагически погиб в автокатастрофе. Через несколько часов после смерти по просьбе женщины врачи взяли у него образцы спермы. А недавно Кимберли, которая вышла замуж второй раз, родила от покойного супруга девочку.

Свою историю она рассказала в очерке для журнала Love What Matters.

"Одна ужасная субботняя ночь в 2016 году превратила меня из жены во вдову. Пять лет назад мой муж Рашид Уиггинс отправился перекусить среди ночи и шел через улицу от нашего флоридского домика. Когда он приблизился к дому, всего в нескольких футах от наших ворот, его сбили три машины и оставили умирать на улице с незнакомцем, державшим его за руку", - начала очерк Айверсон.

По ее словам, следователи до сих пор не предъявили обвинения водителю первой машины и не разыскали водителя второй: "Это все еще нераскрытое преступление убило не только моего мужа, но и разрушило жизнь и мечты, которые я себе представляла, включая наше будущее с детьми".

Айверсон призналась, что после смерти Рашида впала в депрессию и потеряла интерес к жизни, но ее подбадривали друзья. Она попросила их помочь выяснить, можно ли "извлечь жизнь" из покойного человека. Как оказалось, медики берут образцы спермы у мужчины, который является мертвым в течение нескольких часов.

"Друзья сидели со мной в приемной клинике фертильности и держали меня за руку. Они плакали вместе со мной. А врачи извлекли биологический материал Рашида и заморозили его на много лет", - вспоминает женщина.

Кимберли с первым мужем. Рашид на свадьбе. Фото: lovewhatmatters.com

19 июня 2020 года Айверсон вышла замуж за старого приятеля Дариана, которого она любовно окрестила "вторым главой". Что удивительно, он был не против, чтобы у супруги родился ребенок от покойного мужа. Женщина описывает его как "невероятно доброго, умного и любящего".

В мае у супругов родилась малышка Киран, имя которой представляет сочетание имен Кимберли и Дариан и в переводе с санскрита означает "свет".

"Ибо иногда, в свой самый темный час, если вы дадите себе время и сделаете тяжелую работу, пробираясь сквозь боль, чтобы попытаться достичь своего исцеления, вы найдете свой свет. Или, в моем случае, он растет внутри вас в те моменты, которые только Бог может предопределить", - написала счастливая мать.

Новый супруг Кимберли с беременной женой и новорожденной дочкой. Фото: lovewhatmatters.com

Ранее "Страна" сообщала, что в ЮАР женщина впервые в истории родила 10 детей.

Мы также сообщали, что известный актер Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78 лет.