В субботу, 12 июня, во французском Париже, сотни молодых людей собрались на вечеринку на Эспланаде Инвалидов. Сотрудники полиции разогнали участников, трое людей задержаны.

Об этом сообщает префектура полиции города в своем Тwitter-аккаунте.

"Силы правопорядка в настоящее время проводят действия по удалению с эспланады Инвалидов людей, не соблюдающих установленные санитарные правила", - говорится в сообщении.

На кадрах с места событий видно, что участники вечеринки не соблюдают социальную дистанцию, многие без масок. Кроме того, во Франции установлен комендантский час, который начинается в 23:00 и они его нарушают.

На некоторых видео с места событий можно увидеть, как участники вечеринки прыгают по машине и бросают снаряды в полицейских.

"Эспланада была эвакуирована полицией в 23:00, 3 человека задержаны", - сообщили в полиции.

Nouvelle soirée de fêtes en cours aux Invalides avec plusieurs milliers de jeunes sur place. #Invalides pic.twitter.com/JCO61DjnbQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 12, 2021

Les forces de l'ordre évacuent les milliers de fêtards réunis aux #Invalides. Les trains ne marquent plus l'arrêt à la station invalides sur ordre de la Préfecture. (@ClementLanot) pic.twitter.com/nYyxO3xI7j — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 12, 2021

Напомним, в Париже первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией.

Также сообщалось, что в Брюсселе полиция водометами разогнала участников фестиваля.