Упавшему с электросамоката мэру российского города Кисловодск Александру Курбатову медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, повышенную сатурацию и частичную контузию мозга.

Об этом медицинские работники сообщили журналистам российского телеканала РЕН-ТВ.

Сейчас политик находится в глубокой коме, несмотря на проведенную экстренную операцию. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Подробностей о ДТП, в которое попал мэр, не приводится.

Напомним, сегодня глава российского Кисловодска Александр Курбатов оказался в больнице после того, как упал с электросамоката. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор Ставрополья не сообщил о характере травм, но указал, что падение настолько неудачное, что сейчас за жизнь мэра Кисловодска борются медики.

"К сожалению, нынешний день приносит не только праздничные новости. Сегодня в Кисловодске - происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката", - написал он.

Курбатова прооперировали, сейчас он находится в коме. Тем не менее о транспортировке Курбатова в столицу речь пока не идет.