На саммите G7 обсудили версию лабораторной утечки Covid-19. Ее могут более тщательно проверить на втором этапе расследования.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, на саммите обсуждался вопрос происхождения коронавируса, в том числе идея о том, что пандемия могла возникнуть из-за лабораторной утечки. Он добавил, что Китай не в полной мере участвовал в первой части международного расследования происхождения вспышки, и призвал Пекин повысить прозрачность из "уважения" к жертвам болезни.

"Первая фаза исследования происхождения не была окончательной. Есть четыре гипотезы, но не окончательные. Я считаю, что все четыре гипотезы должны быть открыты. И нам нужно перейти ко второму этапу, чтобы действительно узнать происхождение", - сообщил Гебрейесус.

Китай отрицает любые предположения о том, что пандемия могла быть спровоцирована утечкой искусственного вируса из научно-исследовательской лаборатории высшего уровня безопасности.

Напомним, 3 июня глава Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз опроверг информацию о том, что исследователи нашли доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории.

В конце мая президент США Джо Байден попросил разведслужбы страны удвоить усилия по поиску источника происхождения нового коронавируса и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней.

После слов Байдена о расследовании в Китае заявили, что не хотят политизировать происхождение коронавируса.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему американский президент заговорил об искусственном происхождении вируса.