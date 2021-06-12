Мэр российского Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката.

Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Александр Курбатов впал в кому. Фото: Instagram

Мэра прооперировали, сейчас он в реанимации. Состояние главы города оценивается как крайне тяжелое. Тем не менее о транспортировке Курбатова в столицу речь пока не идет.

Напомним, сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что Александр Курбатов оказался в больнице после того, как упал с самоката. Губернатор Ставрополья не сообщил о характере травм, однако указал, что падение было настолько неудачным, что сейчас за жизнь мэра Кисловодска борются медики.

Также на днях в Печерском районе Киева разоблачили банду, которая регулярно крала электросамокаты у разных прокатных компаний. На данный момент установлены организатор и несколько активных участников самокатной схемы. Им вручены уведомления о подозрении по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).