Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн украинцам, которые оказались в плену в разные годы с 2014 года и были освобождены.

Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей странице Facebook.

"Бюджетные средства в размере 3,2 млн грн перечислены на лицевые счета 32 граждан, которые на заседании 27 апреля 2021 года признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве сообщили, что таким образом, все 83 гражданина, что на указанном заседании признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины, получили одноразовую денежную помощь.

Напомним, Украина предложила провести обмен пленными с представителями неподконтрольного Донбасса. В списке Киева 285 человек.

Также сообщалось, что Киев получил от "ЛДНР" списки для обмена пленными.