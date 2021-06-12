Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, придя в себя, пообщался с партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч с Финляндией.

Об этом сообщает dk.dk

"Мы в контакте с Эриксеном. Игроки смогли поговорить с ним. Это хорошая новость. Он хорошо справляется с этой ситуацией. Футболисты играют ради Эриксена", - сообщил директор Федерации футбола Дании Петер Меллер, передает dr.dk.

Напомним, 29-летний полузащитник "Интера" потерял сознание во время футбольного матча и упал на газон. Медики вышли на поле и начали проводить реанимационные процедуры. Судя по движениям врачей, футболисту запускали сердце. Остальные игроки сборной Дании прикрывали его тело. Команда Финляндии покинула поле.

Игру официально прервали на 43 минуте со счетом 0:0. Медики оказывали помощь Эриксену прямо на поле, после чего унесли на носилках в машину "Скорой помощи".

Кристиана Эриксена госпитализировали. Состояние спортсмена стабилизировано. Матч Финляндия - Дания возобновили в 21:30 по Киеву.

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