На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. В итоге она родила от него ребенка.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

"Следствие доказало, что 63-летний мужчина надругался над падчерицей, которая впоследствии родила от него ребенка", – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным за изнасилование малолетней девочки и приговорили к 11 годам тюрьмы.

Информацию о насильнике, согласно приговору суда, внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Также в Северодонецке по подозрению в изнасиловании шестилетней девочки был задержан 48-летний мужчина. По факту изнасилования открыли уголовное производство, виновному грозит наказание от 8 до 15 лет заключения.