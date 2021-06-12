Уроженка Сум Анжелика Срабьянц жила в Стамбуле с дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, после ссоры с которым выпала из балкона пятого этажа и погибла. Фото: Instagram
Уроженка Сум Анжелика Срабьянц жила в Стамбуле с дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, после ссоры с которым выпала из балкона пятого этажа и погибла. Фото: Instagram

В Турции - вторая загадочная смерть украинки за полгода.

В январе под Бодрумом в съемной квартире обнаружили мертвой 29-летнюю Кристину Новицкую, с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках, назвав это затем самоубийством. А вчера вечером, 11 июня, в Стамбуле  выпала из балкона пятого этажа дома в жилом комплексе 33-летняя уроженка Сум Анжелика Срабьянц, которая представлялась моделью.

Девушка умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу от тяжелых травм, полученных после падения. Перед гибелью Срабьянц поссорилась с бойфрендом, турецким дрессировщиком собак влиятельных людей Бураком Эрджаном, с которым они вместе жили.

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Сумчанка Срабьянц подрабатывала в Турции моделью. Фото: соцсети

Анжелика

На фото девушка позировала в нижнем белье. Фото: соцсети 

В тот вечер пара ужинала в ресторане, выпивала. В такси по дороге домой они начали ссориться из-за ревности, Срабьянц ударила парня кулаком в лицо и рассекла ему бровь. Затем, как видно из записей камеры видеонаблюдения, босая последовала за Эрджаном в лифт. То, что происходило в квартире, известно со слов турка. Также он записал двухминутное видео, которое, впрочем, не раскрывает до конца того, что случилось на балконе.    

дрессировщик

Парень украинки Бурак Эрджан занимался дрессировкой собак состоятельных турок. Фото: Instagram 

"Эрджан утверждает, что зайдя в квартиру, спор продолжился, он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. И что он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась. На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!" (Please! - они общались на английском языке). Это было ее последнее слово. На видео виден момент падения. Вопрос в том, почему Эрджан записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку. В их квартире обнаружили наркотики.  Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве (статью могут переквалифицировать)", - рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах Стамбула.

О самой Срабьянц известно, что она - выпускница Сумской академии банковского дела, а в Турции работала моделью и много путешествовала - в мае отдыхала в одном из самых дорогих отелей Бодрума Lujo, где останавливался после победы на выборах Зеленский, затем тусил экс-глава офиса президента Андрей Богдан. А год назад модель ездила на Бали и в Париж.  

Анжелика

Срабьянц. Фото: Instagram   

Знакомые Срабьянц шокированы ее гибелью.

"Она была очень светлой, доброй. У них с Бураком была большая любовь, не могу поверить, что он причастен к ее гибели. Как и не могу поверить, что она сама могла выпрыгнуть, слишком уж она любила жизнь, путешествия", - сказала нам ее подруга Юлия.       

 

Тем временем на странице парня в соцсетях оставляют комментарии с упрёками.

"Хотелось бы, чтобы ты любил женщину так же, как любишь животных", - написал турок Яман Озтюрк под фото Эрджана, сделанным пять дней самой Анжеликой.

Гибель Срабьянц - уже третий инцидент с украинками в Турции на последний год. В январе, как мы написали, при невыясненных обстоятельствах нашли мертвой нашу соотечественницу Кристину Новицкую, а в августе прошлого года на пляже курорта Чешме на Эгейском побережье охранники избили 24-летнюю Дарьею Кирилюк, в избиении подозревали ее турецкого бойфренда Барана Гюнеша

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