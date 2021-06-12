Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде 13-15 июня посетит Украину с рабочим визитом, во время которого вместе с руководством МИД Украины побывает в зоне проведения операции объединенных сил. 15 июня запланирована совместная пресс-конференция министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и Линде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В ведомстве сообщили, что ключевыми темами переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и Анн Линде станет ситуация безопасности на неподконтрольных территориях Украины, усилия по политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Председатель ОБСЕ посетит вместе с руководством МИД Украины зону ООС, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

Отметим, что Линде уже была на Донбассе в этом году - в январе, когда морозы достигали отметки в 20 градусов. Тогда она сказала, что Киеву не стоит брать в пример Карабах и возвращать Донбасс силой.

Напомним, сегодня Дмитрий Кулеба заявил, что Украина перешла от просьб к требованиям в вопросе предоставления ПДЧ в НАТО спустя 13 лет игнорирования.

Ранее мы также писали, что согласно результатам прошлого месяца, наблюдателями из ОБСЕ было обнаружено 415 случаев нарушения режима "тишины", что говорит о резком росте нарушений режима перемирия на Донбассе.