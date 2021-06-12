Сегодня, 12 июня, в Одессе произошел взрыв на электрической подстанции "Чумка-3". Без электричества остались расположенные рядом дома.

Об этом сообщает местное отделение ГСЧС.

Взрыв на электрической подстанции, расположенной на улице Транспортной, 3 произошел в 17:50. Из-за него без водоснабжения и электроснабжения остались улицы в Малиновском, Приморском и Киевском районах города.

По официальным данным, взрыв произошел из-за короткого замыкания на подстанции, из-за которого загорелась изоляция. ГСЧС уточняет, что к тушению привлекли 10 единиц техники и 38 человек личного состава, станцию сразу обесточили. Ликвидировали пожар в 18:28, пострадавших нет.

Кроме этого, пресс-служба "Инфоксводоканала" сообщила, что в связи с аварией на городских электросетях обесточены водонасосная станция "Главная" и административное здание "Инфоксводоканала", а также резервные вводы электроснабжения.

"Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе. После устранения аварии специалистами" ДТЭК Одесские электросети "и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды в центральной части города. Просим понимания по непредвиденным обстоятельствам, которые возникли вследствие погодных условий ", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня в Харькове между компанией молодежи и мужчиной произошел конфликт, во время которого он бросил гранату. В результате взрыва пострадали пять человек. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в больницу.

Также сегодня в Харькове задержали 27-летнего мужчину, который принес боевую гранату на детскую площадку. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.