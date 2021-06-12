Азербайджан передал Армении 15 пленных армян в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, подтвержденном и.о. председателя правительства Армении Николом Пашиняном.

"Согласно достигнутой договоренности, 12 июня в обмен на предоставление Азербайджана карт 97000 противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе 15 задержанных армян были переданы Армении на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии", - сообщает МИД.

Кроме этого, и.о. на своей странице в Facebook премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил возвращение 15 человек, опубликовав фотографию, на которой они едут в автобусе.

"15 наших братьев возвращаются", - написал он.

Напомним, 27 мая группа лиц из Вооруженных сил Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Юхари Айрим Кельбаджарского района. В результате шесть военнослужащих взяли в плен. Кроме этого, возле границы Азербайджана были замечены несколько боевых машин, в том числе танки, но их передвижение было пресечено.

Мы также писали о том, что 9 июня Никол Пашинян давал распоряжение соответствующим органам официально предложить Баку обменять его сына Ашота на всех пленников.