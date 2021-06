В США, в городе Остин, штат Техас, неизвестный устроил стрельбу в развлекательном центре. В результате происшествия ранены 13 человек, из них двое - в критическом состоянии.

Об этом сообщает Reuters

Cтрельба произошла в центре города, в популярном районе с барами и ресторанами.

По данным начальника полиции Джозефа Чакона, огонь открыл мужчина, его мотивы пока неизвестны.

"Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", - заявил начальник полиции Чакон.

Среди 13 раненых двое находятся в критическом состоянии.

Джозеф Чакон отметил, что полицейские изучают видео наблюдения и другие улики.

Он подчеркнул, что некоторые офицеры сами возили пациентов в больницу из-за хаоса, который возник на месте стрельбы.

"Массовая стрельба в Остине. На этом видео вы видите офицеров, которые уносят жертв подальше с места событий после стрельбы, которая привела к попаданию в больницу, как минимум, 13 человек", - комментирует опубликованное оперативное видео KXAN News в Твиттере

AUSTIN MASS SHOOTING: In this new video, APD officers can be seen carrying a victim away from the scene after the 6th Street shooting that sent at least 13 to the hospital | STORY: https://t.co/rrQcFtdyIh pic.twitter.com/X1fTcxPWUz