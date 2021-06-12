В Киеве горел прицеп грузовика "Новой почты", который перевозил посылки клиентов. В компании уже подтвердили инцидент, указав, что компенсируют заявленную стоимость товаров.

Пожар случился на территории Киевского аэропорта Жуляны 12 июня. Об этом сообщил сразу ряд телеграм-каналов со ссылкой на снимки очевидцев.

Как сообщали очевидцы, сотрудники ГСЧС успели отцепить прицеп от грузовика и быстро погасить огонь, пока он не уничтожил все посылки. По итогу, пострадала лишь часть упаковок, а часть осталась невредимой.

Фото: dtp.kiev.ua

Что именно загорелось - точно неизвестно, определить источник возгорания предстоит следствию.

В компании "Нова пошта" сайту ТСН прокомментировали инцидент, заявив, что пожар начался из-за одной из посылок, которая оказалась внутри.

"Новая почта" в комментарии журналистам обязалась компенсировать клиентам потерянные деньги, согласно объявленной стоимости отправлений.

"Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлениям", - отметили представители компании.

Справка: Согласно информации на сайте "Новой почты", объявленная стоимость - это стоимость отправления, указываемая отправителем при оформлении экспресс-накладной (ЭН), и в случае повреждения или потери - компенсируется компанией.

То есть, если объявленная стоимость была занижена, то рассчитывать на полноценную компенсацию едва ли стоит. На сайте компании, на этот счет, предупредительно указывается в восклицательной форме: "Важно указывать реальную объявленную стоимость отправления!"

Ранее "Страна" писала, что в столичном отделении "Новой почты" аферистка подменила золотые украшения из посылки на бижутерию.

Также "Страна" сообщала, как в Киеве на почте украли посылку с ноутбуком, представившись именем получателя.