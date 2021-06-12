Глава российского Кисловодска Александр Курбатов оказался в больнице после того, как упал с самоката.

Об сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор Ставрополья не сообщил о характере травм, но указал, что падение настолько неудачное, что сейчас за жизнь мэра Кисловодска борются медики.

"К сожалению, нынешний день приносит не только праздничные новости. Сегодня в Кисловодске - происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката.

Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция. Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее", - говорится в сообщении.

Скриншот: Комментарий губернатора Ставрополья о состоянии городского главы Кисловодска

Справка: Глава Кисловодска Александр Курбатов родился в 1970 году. Пост городского главы занимает с 2015 года. До этого трудился на должности заместителя городского главы, возглавлял Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

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