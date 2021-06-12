В Украине приняли решение продлить срок приема документов от абитуриентов с неподконтрольных районов Донбасса на подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения до 29 июня. Ранее крайний срок был установлен 20 июня.

Об этом сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в эфире "Украина 24" в субботу, 12 июня.

"Мы уже приняли решение о продлении подачи документов на подготовительные курсы - сначала было установлено 20 июня, сейчас принято решение продлить срок до 29 июня. Соответственно, будем максимально откладывать начало обучения", - рассказала Голованчук.

По ее словам, такое решение было принято из-за того, что "власти" временно неподконтрольных Киеву областей Донбасса не выпускают молодых людей. Однако, по словам замминистра, некоторые абитуриенты все-таки смогли выехать с неподконтрольной территории и, учитывая из интересы, откладывать начало курсов бесконечно тоже нельзя.

Напомним, в этом году украинским абитуриентам без ID-карт понадобятся для поступления в вузы еще три документа: свидетельство о рождении; письмо территориального подразделения Государственной миграционной службы с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины; заявление на имя руководителя заведения образования.

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