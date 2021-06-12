Новой чемпионкой Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" стала чешская теннисистка Барбара Крейчикова. В финале чемпионата ей удалось одолеть россиянку Анастасию Павлюченкову

Об этом свидетельствуют результаты финального поединка, опубликованные на сайте турнира.

Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

Отметим, россиянка впервые в карьере добралась до этой стадии турнира. Ее наилучшим достижением была стадия 1/4 финала

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Крейчикова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейкпоинтов из 14.

На счету россиянки два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейкпоинтов из 12.

Ранее "Страна" писала, что украинская теннисистка Марта Костюк прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. При этом другая представительница Украины Элина Свитолина выбыла из этих соревнований.

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Напомним, в прошлом году победа досталась польской теннисистке Иге Швентек (№54 WTA). Она обыграла шестую ракетку мира Софию Кенин из США в финале женской сетки Ролан Гаррос. Также в прошлом году испанец Надаль в рекордный 13 раз стал чемпионом Ролан Гаррос.