В четверг, 10 июня, в селе Широкое, которое находится в Запорожской области, пронесся смерч. Согласно сообщениям местных жителей, пострадало около десяти домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ridne.zp.

Пострадали не только дома, но и местные жители - они получили травмы. Сколько человек пострадали и какой тяжести травмы, не сообщается.

Видео природного явления разошлось по Интернету. На кадрах видно, как сильнейший ветер поднимает в воздух крупный мусор и куски шифера. Оператор, который снимает видео, говорит: "Лучше убегай!"

Напомним, в городе Покров Днепропетровской области очевидцы сняли на фото необычный смерч. Он как будто парил в воздухе.

Также сообщалось, что в сентябре 2020 года в Херсонской области прошел сильный торнадо, который сорвал крыши домов.

Ранее "Страна" писала, как прошлым летом по полям Одесской области пронесся смерч. В этот день, 30 июня 2020 года, Одессу залило мощным ливнем, который даже местами заблокировал движение общественного транспорта.