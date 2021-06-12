Администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи двух лидеров в среду, 16 июня. Такой отказ объясняется опытом общения Путина и экс-президента США Дональда Трампа, который у Байдена считают неудачным.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источник в администрации Байдена.

По данным помощников Байдена, которые приводит газета, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но "представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки".

"Мы ожидаем, что эта встреча будет открытой и откровенной, а индивидуальная пресс-конференция является подходящим форматом, чтобы четко обсудить со свободной прессой темы, которые были подняты на встрече. С точки зрения областей, в которых мы можем согласиться, и областей, в которых у нас есть существенные проблемы", - сказал официальный представитель США в заявлении, направленном репортерам.

Ранее "Страна", писала, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о планах отдельной пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве после встречи с российским коллегой. В Кремле такой шаг назвали обычной практикой американского лидера.

Напомним, пресс-конференция Путина и Трампа, на которой, как считают у Байдена, Путина одержал верх, прошла в Хельсинки в 2018 году.

На этой пресс-конференции Трамп публично принял заверения Путина о том, что его правительство не вмешивалось в выборы 2016 года, "поверив на слово президенту России, а не оценкам его собственных сотрудников разведки" - отмечает New York Times.

Сенатор Джон Маккейн в то время назвал это "одним из самых позорных выступлений американского президента на его памяти". Сам же Трамп тогда ответил критикам, что продолжает верить в свои спецслужбы.