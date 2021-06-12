Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, предложивший вернуть Украину силой, считает Минские соглашения одним из высших достижений российской дипломатии.

Об этом Сурков заявил во время записи подкаста "ЧВК Пегов"

"Минские соглашения - это во многом личная заслуга самого Путина. Они так сформулированы, что я выгоднее для Донбасса не могу представить соглашений. И я удивлен, что тогда благодаря его влиянию благодаря тому, что достойно очень держалось ополчения, эти не только все страны Европы их признали и Америка, но и очень быстро это стало документом Совбеза ООН", - заявил Сурков.

Бывший помощник Путина поставил Минские соглашения в один ряд с высшими достижениями российской дипломатии.

"От них теперь просто так не отмахнешься. Они крайне выгодны и русскому делу в Украине и России. Я могу доказать это вам с этими соглашениями на столе. Это одно из высших достижений российской дипломатии!" - заявил Сурков.

Также в интервью бывший помощник президента России Путина предложил вернуть Украину силой. Он перечислил возможные меры силового воздействия, но не уточнил, какую из них стоит применить.

Напомним, Сурков был помощником Путина с сентября 2013 по февраль 2020 года и курировал вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. После отставки Сурков заявил, что причиной его увольнения стала "смена курса на украинском направлении".

Ранее "Страна" подробно разбиралась в реальных причинах отставки Суркова, отвечавшего за "ДНР", "ЛНР" и Украину в целом.

Также мы сообщали, что в Раде собираются создать две временные следственные комиссии – по "вагнеровцам" и по разговору Суркова и Медведчука.