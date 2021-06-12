В субботу, 12 июня, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, на полях саммита лидеров стран "Большой семерки" (G7) встретилась с президентом США Джо Байденом и обсудила с ним газопровод "Северный поток-2", а также грядущую его встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

"У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня прежде всего поговорили о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана", - заявила на полях саммита G7 журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом она рассказа журналистам.

"Мы (с американским лидером Джо Байденом - Ред.) также коротко обсудили тему "Северного потока 2". Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно… что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа", - рассказала канцлер.

Ранее администрация Байдена отказалась от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии.

Напомним, 11 июня в Британии стартовал саммит "Большой семерки", который продлится до 13 июня. В нем участвуют лидеры следующих стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Предыдущий саммит прошел в 2019 году во Франции.

Также "Страна" сообщала, что Ангела Меркель планирует в течение лета посетить Вашингтон, чтобы провести переговоры с американским президентом о газопроводе "Северный поток-2".