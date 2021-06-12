Немецкие "Зеленые" утвердили ранее критично высказывавшуюся насчет "Северного потока - 2" Анналену Бербок кандидатом в канцлеры

Об этом стало известно по итогам съезда "Зеленых", которых прошел в субботу в онлайн-формате.

За кандидатуру Бербок проголосовали 98,5% участников партийного съезда. То есть, из 688 делегатов, Бербок поддержали 678 человек.

Бербок и сопредседатель партии Роберт Хабек возглавят партийную кампанию на выборах в бундестаг, они пройдут в сентябре 2021 года.

Напомним, лидер "зеленых" Анналена Бербок - противница газопровода "Северный поток -2". Она обвиняет российское правительство в стремлении использовать энергетический проект в политических целях для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.

В мае, на вопрос, что Бербок сделала бы в отношении "Северного потока 2", она заявила, что "по моему мнению, мы не можем его завершить".

В Германии "Зеленые" считаются партией, исповедующей проамериканские взгляды и лоббирующей остановку "Северного потока - 2". "Зеленые", по опросам, лидируют в предвыборной гонке, опередив ныне правящую ХДС/ХСС

Ранее "Страна" писала, что двое из троих претендентов на пост канцлера Германии поддержали "Северный поток-2"