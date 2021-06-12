Заместитель директора российского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов предупредил президента РФ Владимира Путина о возможном появлении "московских" штаммов коронавируса.

Об этом сообщает "РИА Новости" в субботу, 12 июня.

"А главное, что еще в Москве могут быть свои "московские" штаммы", - заявил Логунов. На что глава Российской Федерации ответил, что "вчера вот об этом мы как раз говорили".

Напомним, в Индии обнаружили три новых штамма коронавируса, которые опасны даже для тех, кто прошел вакцинацию. После прививки заболели 41 мужчина и 22 женщины.

Также сообщалось, что во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который быстро распространяется. И, по словам министра здравоохранения Вьетнама Нгуене Тхань Лонга, является гибридом британской и индийской версий коронавируса. Из-за нового штамма столицы страны Ханой закрыла небо для иностранцев.

Ранее "Страна" писала, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что все известные штаммы коронавируса реагируют на одобренные вакцины.