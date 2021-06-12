В Международном выставочном центре Киева продолжает работу центр вакцинации от коронавируса.

Как и на прошлые выходные с утра была очень большая очередь, но после обеда она началась рассасываться. И по состоянию на 16:30 на вакцинацию можно пройти свободно.

Предполагалось, что на этих выходных в центре будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против Covid-19 через сайт Helsi.me. Однако, вакцинироваться могут даже те, кого нет в списке ожидания. Прививают китайской вакциной CoronaVac.

Кроме этого, в МВЦ обустроили отдельные входы, разделив желающих вакцинироваться на две группы: по записи - налево, без записи - направо. Количество людей контролируется волонтёрами даже в лифте - не больше шести человек.

В самом центре граждан встречает группа волонтёров (студенты медицинских колледжей) и несколько правоохранителей.

Места в зале расположены на дистанции в 1,5 метра, однако тем, кто пришли на вакцинацию вместе, позволено не соблюдать дистанцию.

Напомним, ранее сообщалось, что на этих выходных в 15 областях Украины будут работать более 50 региональных центров массовой вакцинации против Covid-19. С полным перечнем центров вакцинации, а также их адресами можно ознакомится здесь.

Сегодня "Страна" писала, что в Киеве возле центра вакцинации образовалась огромная очередь желающих получить прививку от COVID-19, люди приносят раскладные стулья.