Президент России Владимир Путин рассказал о своем самочувствии после второй прививки от коронавируса. По его словам, после второго укола у него перед сном поднялась температура до 37,2 градуса.

Об этом Путин рассказал после церемонии награждения лауреатов госпремий за 2020 год в Кремле, сообщает ТАСС

"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог", - сказал президент

Путин отметил, что никаких других последствий не наблюдал.

Напомним, первый укол двухкомпонентной вакцины Путину сделали 23 марта. Тогда он рассказал, что испытал небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

При этом название вакцины в Кремле раскрывать отказались, подчеркнув, что все три зарегистрированных препарата безопасны и надежны. При этом до вакцинации сам Путин заявлял, что собирается вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который он считает лучшим в мире.

14 апреля, спустя три недели, Путин получил вторую дозу вакцины от коронавируса и таким образом полностью привился от Covid-19.

После вакцинации в Кремле заявили, что Путин чувствует себя хорошо. "Абсолютно рабочее, обычное состояние", - так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о самочувствии президента после второй прививки.