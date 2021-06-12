В Санкт-Петербурге проверят сувенирную продукцию Евро-2020 на предмет реализации формы сборной Украины, которую ранее критиковали в РФ из-за изображения на одежде карты с украинским Крымом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

"На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу", - сказал собеседник агентства.

Напомним, футбольная форма украинской сборной подвергалась критике со стороны МИД РФ из-за изображения карты Украины с Крымом, который Россия считает своим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла такое изображение "отчаянным шагом"

Также украинская форма попала в скандал из-за лозунга "Героям слава". Перед Евро-2020 УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с лозунгом "Героям слава!" Однако потом потребовал убрать его с одежды, посчитав политическим и имеющим милитаристское значение.

После этого президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко заявил, что достиг с УЕФА компромисса по "Героям слава!" на форме сборной - надпись остается, но должна быть заклеена и не видна. Футбольные чиновники заявили, что перед каждым матчем будут проверять соблюдение этого требования.

Позже в УАФ назвали решение УЕФА заклеить надпись "Героям слава" "победой" Украины.