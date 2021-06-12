Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна перешла от просьб к требованиям в вопросе предоставления ПДЧ в НАТО спустя 13 лет игнорирования.

Слова дипломата приводит "Украина 24".

"Тактика изменилась по одной простой причине. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение, где написано: "Украина и Грузия будут членами НАТО, поручаем министрам МИД стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии ПДЧ". С 2008 года для выполнения этого решения НАТО не сделало ничего от слова вообще. Прошло 13 лет, за которые очень углубилось взаимодействие с НАТО. НАТО оказывало и оказывает принципиальную поддержку в борьбе с российской агрессией. Мы ценим эту поддержку. Но именно в вопросе ПДЧ за 13 лет ноль действий", - сказал он.

В то же время Кулеба рассказал, что Украина имеет полное право задать вопрос: может пора хотя бы сдвинуться с места?

"Мы же не говорим: немедленно, завтра возьмите нас в НАТО. Между предоставлением ПДЧ и членством в НАТО есть неопределенный период времени. Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад. Тем более что за это время прогресс в реформировании ВСУ, в реформах очень весомый. Если ответ Альянса будет "нет", то украинский народ должен это услышать, и мы должны изменить свою политику. Но я убежден, что Украина будет членом НАТО. Мы пройдем этот путь. Потому что это и в интересах НАТО, чтобы Украина была членом. Все чего мы хотим - сдвинуть с места", - резюмировал он.

Напомним, ранее Столтенберг предостерег Россию и Беларусь от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Также мы писали, что Берлин заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.