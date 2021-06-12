Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе вводятся нерабочие дни в период с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для работников. Тем, кто продолжит работу, рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку.

Накануне там зафиксировали волну заражений на COVID-19. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 6 701 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с конца прошлого года, когда было зафиксировано 7 480 больных.

Об этом говорится на сайте чиновника.

Девять нерабочих дней распространятся на предприятия всех форм собственности, кроме критически важных для инфраструктуры города, на предприятия оборонно-промышленного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых стратегических отраслей.

До 20 июня в московских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В торговых центрах закроют фуд-корты и детские игровые комнаты.

Предприятиями общественного питания и ночным клубам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 (за исключением получения заказов). В ночных клубах и барах нельзя проводить концерты.

Напомним, организаторы шествия "Бессмертный полк" в России заявили, что не будут подавать заявку на проведение мероприятия из-за коронавируса.

Также "Страна" писала, что в феврале самого Навального судили за его оскорбительные высказывания в адрес 93-летнего ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. Оппозиционеру не понравилось, что старик снялся в агитационном ролике об изменениях в Конституцию России.